- India: Alta corte Karnataka, indossare l’hijab non è una “pratica religiosa essenziale” dell’Islam - Indossare l’hijab non costituisce una “pratica religiosa essenziale” dell’Islam e imporre l’uso di un’uniforme nelle scuole rappresenta una “restrizione ragionevole” alla libertà di espressione. Lo ha affermato l’Alta corte del Karnataka, in India, che si è pronunciata oggi sulle petizioni presentate da alcune studentesse musulmane contro la direttiva statale del 5 febbraio che vieta di indossare negli istituti di istruzione “abiti che disturbano l’uguaglianza, l’integrità, il diritto e l’ordine pubblico”. Quella direttiva, secondo la Corte, è legittima e il governo statale aveva il potere di emanarla. La sentenza, in evidenza sulla stampa indiana, è stata emessa dai giudici Ritu Raj Awasthi, Krishna Dixit e J.M. Khazi. Il collegio si era riservato il giudizio il 25 febbraio, dopo undici udienze. (segue) (Res)