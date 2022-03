© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turkmenistan: Serdar Berdymukhamedov vince le elezioni presidenziali - Serdar Berdymukhamedov, figlio del presidente uscente Gurbanguly Berdymukhamedov, ha vinto le elezioni presidenziali del Turkmenistan con il 73 per cento dei voti. Lo ha reso noto oggi la Commissione elettorale centrale turkmena. La vittoria di Serdar Berdymukhamedov, 40 anni, era prevista dopo che suo padre lo aveva elevato alla posizione di vice primo ministro, indicandolo chiaramente come successore designato. Altri otto candidati si sono presentati alle elezioni, alcuni dei quali funzionari pubblici di basso profilo e in gran parte sconosciuti. Il nuovo capo dello Stato giurerà il prossimo 19 marzo. Il mandato è di sette anni. Secondo la Commissione elettorale centrale, 3.435.950 elettori sono stati registrati e l’affluenza è stata altissima, pari al 97,12 per cento degli iscritti. Gli osservatori della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi) che hanno monitorato lo svolgimento delle operazioni di voto non hanno rilevato violazioni. (Res)