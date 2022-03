I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Bankitalia, con rincari energia e riduzione gas russo conseguenze rilevanti per Italia - Dalla seconda metà del 2021 i rincari delle materie prime energetiche si sono tradotti in significativi rialzi dei prezzi dell’elettricità e del gas per famiglie e imprese. La situazione è peggiorata dopo l’aggressione russa all’Ucraina: dall’inizio della guerra i prezzi sono aumentati significativamente, in un contesto di forte volatilità. Qualora a questi rincari dei beni energetici si accompagnasse una drastica riduzione delle importazioni di gas dalla Russia, si avrebbero effetti negativi rilevanti, seppur al momento di difficile quantificazione, sull’attività economica in Europa e in Italia. Lo ha detto il capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia Fabrizio Balassone in audizione alla Camera, spiegando come il rischio sia un ulteriore aumento dell’inflazione energetica e il suo impatto sul potere d’acquisto dei redditi. (segue) (Rin)