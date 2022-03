I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Conte, investire su rinnovabili e snellire procedure - Dobbiamo investire massicciamente sulle rinnovabili e snellire le procedure. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno in Senato “Transizione energetica: proposte e strumenti per rilanciare il comparto produttivo”. “Serve - ha spiegato - più coraggio nella semplificazione”. Conte ha evidenziato la necessità di investimenti e di una programmazione perché, “se avremo un atteggiamento passivo, butteremo soldi su bonus e sostegni temporanei e non ci basteranno mai”, ha aggiunto. (segue) (Rin)