I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Tajani, sosteniamo resistenza Paese ma no fly zone non si può fare - "Stiamo, come Europa ed Occidente, già sostenendo la resistenza ucraina con armi non offensive, ma difensive: penso ad esempio ai missili Stinger che servono ad abbattere elicotteri, aerei, e a fermare i carrarmati. Non si possono inviare aerei, perché significherebbe accelerare il conflitto e rendere più pericoloso, per tutti quanti noi, uno scontro che deve rimanere fermo in Ucraina: non possiamo rischiare la terza guerra mondiale, ed è per questo che non si può fare la no fly zone". Lo ha detto a "Start", su Skytg24, il coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo, Antonio Tajani. (Rin)