Colombia: presidenziali, candidato della sinistra vuole rivedere Trattato di libero commercio con Usa (3)

- Petro, sin qui dato per favorito nei sondaggi, ha perso al secondo turno nelle presidenziali del 2018, vinte dal presidente in carica Ivan Duque. La coalizione Pacto Histórico è stata anche la più votata alle elezioni legislative, tenute sempre nella giornata di ieri, che in generale consegnano ai colombiani un parlamento molto frammentato. Al Senato il gruppo di sinistra ha ottenuto il 14,14 per cento dei voti, contro il 15,61 per cento ottenuto alla Camera. Segue tra i partiti più votati il Partito conservatore colombiano con il 13,59 por cento dei voti al Senato e il 12,56 per cento alla Camera e il Partito liberale colombiano, con il 12,74 per cento dei voti al Senato e il 14,26 per cento dei voti alla Camera (Mec)