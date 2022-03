Fvg: Confcommercio, 4 imprese su 10 avvertono impatto economico della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 44 per cento delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia giudica "rilevante" il potenziale impatto della guerra in Ucraina in termini di effetti indiretti sulla propria attività. È quanto rileva l’analisi dell’Osservatorio congiunturale di Confcommercio Friuli Venezia Giulia, curata da Format Research. Le imprese del terziario, spiega il direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, "temono di perdere il terreno recuperato con fatica dopo due anni di pandemia. Del resto, l’aumento abnorme delle bollette energetiche e dei costi dei fornitori, i consumi che non ripartono pesano sui conti delle imprese". Le imprese del terziario rappresentano il 66 per cento del totale delle imprese attive in Friuli Venezia Giulia. Nel 2021 è cresciuto il numero delle nuove iscritte, con 1.791 nuove attività, quasi ai livelli pre-Covid. "Con aumenti consolidati e bollette rincarate che penalizzano pesantemente le imprese e mortificano il potere d’acquisto delle famiglie, viviamo una congiuntura di rinnovate criticità - aggiunge il presidente regionale di Confcommercio, Giovanni Da Pozzo -. Eppure, veniamo da un 2021 in cui è aumentato il numero delle imprese del terziario nuove iscritte in Friuli Venezia Giulia". (Frt)