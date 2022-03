© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una situazione di emergenza occorrono misure di emergenza. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che aggiunge: "Per fronteggiare il caro energia, la proposta sostenuta dal governo di stabilire un tetto europeo al prezzo del gas va nella giusta direzione. Tutto il nostro appoggio al presidente Draghi per portare avanti in Europa questa battaglia”, conclude.(Rin)