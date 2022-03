Messico: esplosione in un hotel di Playa del Carmen, due morti e 21 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno due morti e 21 feriti il bilancio di una esplosione occorsa in un hotel di Playa del Carmen, nota località turistica del Messico. Lo scoppio, secondo quanto riportano i media locali, si sarebbe registrato a seguito di una fuga di gas nella cucina del ristorante. La procura ha comunque aperto un fascicolo sul caso. Dei 21 feriti, tutti con lesioni "Lievi", quattro sono non messicani (uno spagnolo, un panamense e due cubano-statunitensi), mentre nulla si sa della nazionalità dei deceduti. Playa del Carmen si trova non lontana da Cancun, nella costa orientale caraibica del Paese, zona di particolare richiamo per il turismo, capitolo che garantisce l'8,5 per cento del prodotto interno lordo locale. Una regione non esente però da fatti di violenza: il fine settimana scorso, un imprenditori britannico residente nella zona è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. A gennaio un imprenditore argentino e due cittadini canadesi sono stati uccisi in distinte sparatorie. (Mec)