Sport: Trenitalia partner della Milano-Torino ciclistica, è "official green carrier" della competizione

- Trenitalia è official green carrier della Milano-Torino, la corsa ciclistica giunta quest’anno alla sua 103° edizione. La gara anticiperà di tre giorni la Milano-Sanremo come succedeva agli inizi della sua lunga storia. La partenza si terrà a Magenta, in provincia di Milano, mentre l''arrivo è previsto a Rivoli (Torino) dopo 199 km con un percorso adatto ai velocisti. Il connubio virtuoso tra Gruppo FS e ciclismo proseguirà con altre competizioni classiche: il Giro di Sicilia dal 12 al 15 aprile; la Gran Piemonte e Il Lombardia il 7 e l’8 ottobre. La data più attesa, però, è sicuramente il 6 maggio, giorno in cui prende il via il 105° Giro d’Italia. Lo start sarà a Budapest e bisognerà attendere quattro giorni per l’arrivo della gara nel Belpaese, ad Avola, vicino Siracusa. Il 10 maggio inaugurerà anche il Giro-E, la gara con bici elettrica che ricalca una parte dello stesso percorso del Giro d’Italia, anticipando di poche ore gli atleti professionisti. Trenitalia sarà poi presente in tutti i villaggi del Giro d’Italia, con uno stand nell’area di partenza e in quella di arrivo delle diverse tappe. Parteciperà, inoltre, con un proprio team in e-bike, al Giro-E, per il quale anche quest’anno sponsorizza la Maglia Verde Ride Green, assegnata al vincitore/leader della Classifica Prova Regolarità Squadre. Il Gruppo FS Italiane conferma ancora una volta la sua vicinanza al mondo dello sport che, nel caso del ciclismo su strada, si traduce anche in una valorizzazione del territorio. La bicicletta e il treno viaggiano infatti nella stessa direzione: consentono di scoprire le suggestive attrazioni di cui è estremamente ricca l’Italia, in modo confortevole e piacevole, oltre che in modo sostenibile, con un doveroso occhio di riguardo per l’ambiente. (Com)