Energia: Capone, subito ristori a settori colpiti per scongiurare crisi occupazionale

18 ottobre 2021

- Per Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, "allarmano i dati emersi dal Focus Censis-Confcooperative 'La guerra dell'energia' sugli effetti della guerra in corso. I rincari delle materie prime, la difficoltà negli approvvigionamenti, le ricadute delle sanzioni e la chiusura dei flussi turistici - continua in una nota - minacciano di bruciare il 3 per cento del Pil. Sono a rischio 184 mila imprese e 1,4 milioni di posti di lavoro, uno scenario preoccupante in grado di destabilizzare la tenuta sociale del Paese. Chiediamo al presidente Draghi di adottare misure coraggiose per fronteggiare l'impennata dei prezzi". Secondo il leader sindacale, "occorre da un lato sterilizzare gli aumenti ingiustificati e combattere le speculazioni stabilendo un tetto fisso ai prezzi dell'energia, dall'altro urgono misure come il bonus bolletta e il taglio delle accise sui carburanti. Servono, inoltre, interventi a medio e lungo termine, anche attraverso uno scostamento di bilancio, al fine di erogare liquidità ai settori più colpiti assicurando, al contempo, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e l'indipendenza energetica nazionale. Come Ugl, pertanto - conclude Capone -, auspichiamo la convocazione di un tavolo con il governo e le parti sociali per discutere delle azioni necessarie a tutelare i lavoratori e a scongiurare una crisi occupazionale". (Com)