Turchia: ministro Finanze Ankara in Francia per eventi Mipim

- Il ministro delle Finanze della Turchia, Nureddin Nebati, si recherà oggi in Francia, a Cannes, insieme al ministro dell'Ambiente, Murat Kurum, per partecipare alla 31esima manifestazione dell'evento Mipim 2022, inerente al mercato dell'edilizia e dell'urbanistica. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu", spiegando che l'evento, dal titolo "Guiding urban transformation", si terrà da oggi, 15 marzo, al 18. Da quanto emerso, il ministro Nebati visiterà i padiglioni delle aziende turche e incontrerà imprenditori e funzionari politici di Francia e Regno Unito per presentare le opportunità di investimento in Turchia. (Tua)