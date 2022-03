Fisco: Castelli, più tempo per pagare rottamazione ter e saldo e stralcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripartono 'Rottamazione Ter' e 'Saldo e stralcio'", scrive su Facebook la viceministra all'Economia, Laura Castelli, che spiega: "Ci ho lavorato a lungo in questi mesi, perché a pagare la crisi economica non possono essere i cittadini e le imprese che già erano in difficoltà prima della pandemia e, a causa di questa, hanno visto peggiorare la loro situazione. Con una norma che entra nel 'Sostegni Ter', approvata stanotte in Commissione al Senato, diamo più tempo per pagare le rate della 'Rottamazione Ter' e del 'Saldo e stralcio', recuperando anche quelle scadute nel 2020 e 2021. Con questo intervento, chiesto a gran voce da cittadini e imprese, i contribuenti potranno continuare a regolarizzare, in modo bonario, le loro posizioni con il fisco, senza perdere i benefici della 'Rottamazione Ter' e del 'Saldo e stralcio' ed evitando anche le procedure esecutive. Le rate pregresse - aggiunge - potranno essere versate entro il 30 aprile 2022 se in scadenza nell'anno 2020, entro il 31 luglio 2022 se in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 se in scadenza nel 2022. Un altro passo nella direzione di un fisco sempre più dalla parte del contribuente". (Rin)