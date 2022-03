Russia: Cremlino, giornalista con cartello contro la guerra in diretta sul "Primo Canale" è "teppismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apparizione sull'emittente televisiva "Primo Canale" di una giornalista con un cartello dal contenuto pacifista non è una questione all'ordine del giorno del Cremlino e rappresenta un atto di "teppismo". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che il "Primo Canale", così come altre emittenti russe, è "un marchio di informazione di alta qualità, tempestiva e obiettiva". Ieri sera la giornalista del "Primo Canale" Marina Ovsyannikova ha mostrato un cartello contro la guerra durante la diretta del programma "Vremja". (Rum)