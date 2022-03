Decreto Sostegni: Cattaneo su cartelle esattoriali, grazie a FI accolte richieste imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del movimento azzurro, sottolinea che "la pandemia e la relativa crisi economica hanno messo in ginocchio imprese e famiglie. Dovere della politica e del Parlamento - continua in una nota - è rispondere alle richieste di chi è in difficoltà con i fatti. Oggi Forza Italia lo ha fatto, con una proposta concreta al decreto legge Sostegni ter in discussione al Senato, che allunga i tempi per regolarizzare il pagamento delle cartelle relative agli anni 2020, 2021 e 2022. Rivendichiamo con orgoglio la nostra proposta di buon senso, in linea con la nostra buona politica del fare, che risponde concretamente a quanto ci è stato chiesto a gran voce". (Com)