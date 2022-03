Bankitalia: Signorini, educazione finanziaria funzionale alla tutela dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo norme a protezione del consumatore, ma anche strumenti per metterli in condizione di servirsene. Questa la necessità sottolineata oggi da Luigi Federico Signorini, direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell’Ivass, durante il seminario “Giornata mondiale dei diritti dei consumatori” alla Camera dei deputati. “L’educazione finanziaria è un elemento essenziale della difesa del consumatore: le norme di tutela sono importanti, ma è altrettanto importante fornire all’utente gli strumenti necessari per sfruttarle consapevolmente”, ha detto, sottolineando anche il ruolo che le segnalazioni dei cittadini, i ricorsi ai servizi di arbitrato e, in generale, il contenzioso con la clientela svolgono come input per l’attività di controllo e di orientamento per la pianificazione delle iniziative di vigilanza. “La contiguità tra la funzione normativa e quella di controllo consente poi di rendere vive le norme, di cogliere con prontezza gli eventuali problemi interpretativi o applicativi e di individuare le esigenze di intervento, alla luce della evoluzione del mercato”, ha aggiunto. (Rin)