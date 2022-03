Edilizia: Consiglio nazionale commercialisti, fatturato settore in calo del 3,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto delle costruzioni ha registrato una flessione del fatturato pari al 3,3 per cento nel 2021, con un aumento del 4,5 per cento in termini di addetti. È la fotografia scattata dall'Osservatorio sui bilanci 2020 delle Srl del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti, che analizza 92.480 società su un totale di 649.725. In merito all'andamento del fatturato per macroaree territoriali, le Srl del Centro registrano un calo maggiore (-5,7 per cento) rispetto alle altre aree. In particolare, il Nord-Est presenta un decremento contenuto dei ricavi (un punto percentuale), seguito dal Nord-Ovest (-1,7), mentre il Sud segna una riduzione quasi in linea con la media nazionale (-2,2). Passando dalle macroaree alle singole regioni, fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige, il calo dei ricavi risulta più accentuato nelle regioni centrali. In particolare, nelle Marche le Srl del settore costruzioni hanno subito una flessione dei ricavi del 10,2 per cento, mentre in Trentino-Alto Adige e in Umbria la riduzione è stata di poco superiore all'otto per cento. (segue) (Com)