Edilizia: Consiglio nazionale commercialisti, fatturato settore in calo del 3,3 per cento nel 2021 (2)

- Nel Nord-Est, a fronte di un calo contenuto nell'Emilia-Romagna (-1,2 per cento), si rileva un incremento nel Friuli-Venezia Giulia (+1,6), mentre il Veneto registra un valore negativo (-3,6). Nel Nord-Ovest, la Valle d'Aosta è l'unica regione a far segnare un aumento dei ricavi (+4,5 per cento), mentre Liguria (-4,5), Piemonte (-3,5) e Lombardia (-2,4) fanno rilevare andamenti negativi. Nel Sud, le uniche regioni in crescita sono il Molise (+3,1) e la Sardegna (+0,2). La Puglia, invece, mostra il calo più elevato (-4,3), seguita dall'Abruzzo (-3), dalla Calabria (-2,4) e dalla Sicilia (-1,2), mentre la Campania segna un calo molto più contenuto (-0,4). La riduzione più importante ha interessato i lavori di costruzione specializzati (-4,1) e quello della costruzione di edifici (-3,3), mentre il comparto dell'ingegneria civile fa segnare un incremento (+0,6). Tra i sotto-comparti, si segnala il forte calo dello sviluppo di progetti immobiliari e il calo comunque significativo del completamento e finitura di edifici, seguito da altri lavori specializzati di costruzione, mentre i sotto- comparti con il segno più sono costruzione di strade e ferrovie, costruzione di opere di pubblica utilità e demolizione e preparazione del cantiere edile. (Com)