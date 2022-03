Energia: Bankitalia, mitigare aumento costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase di emergenza, in cui l’incertezza sulle prospettive economiche è particolarmente elevata, gli interventi di mitigazione dell’aumento dei costi sono indispensabili. Lo ha detto il capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia Fabrizio Balassone in audizione davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera sui costi dell'energia. "Non possono però essere prorogati indefinitamente: da un lato - ha spiegato - non risolverebbero il problema sottostante della dipendenza energetica dall’estero, dall’altro assorbirebbero un ammontare molto elevato di risorse pubbliche, sottraendolo a impieghi alternativi o determinando ulteriori aumenti del debito pubblico. Andranno resi più selettivi, mirati alle famiglie vulnerabili e alle imprese più colpite dall’aumento dei costi; soprattutto dovranno essere accompagnati dall’accelerazione e dal potenziamento degli investimenti già previsti per la transizione energetica, adeguando il quadro normativo alle esigenze di urgenza poste dalla crisi attuale". Il dirigente di Bankitalia ha ricordato il governatore Visco, secondo cui per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici “potrebbe essere necessario discostarsi momentaneamente dal sentiero di decarbonizzazione intrapreso" "ma occorre evitare che questi scostamenti inducano incertezza sui piani a medio termine, con l’effetto di scoraggiare gli investimenti indispensabili a realizzare la transizione energetica”. (segue) (Rin)