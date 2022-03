Energia: Bankitalia, mitigare aumento costi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure intraprese dal governo - ha proseguito Balassone - compensano parzialmente i rincari energetici e rispondono all’esigenza di renderne meno brusco l’impatto sui bilanci di famiglie e imprese. Nella prospettiva di una protratta fase critica sul fronte degli approvvigionamenti energetici, i sostegni dovrebbero diventare più mirati ed essere rivolti principalmente alle famiglie in condizione di vulnerabilità e alle imprese la cui competitività può essere compromessa dall’aumento del costo dell’energia, mantenendo attenzione agli effetti sui conti pubblici". "A lungo andare - ha sottolineato - i prezzi delle fonti energetiche a base di carbonio dovranno comunque crescere gradualmente per orientare i comportamenti di tutti (consumatori, imprese, investitori) verso l’obiettivo della transizione climatica. Anche se i rincari di oggi, imposti dalle drammatiche tensioni geopolitiche, sono troppo violenti e improvvisi, in prospettiva è bene che si pensi sempre di più a fronteggiare gli inevitabili aumenti di prezzo dei combustibili fossili ristorando il reddito delle famiglie più colpite o fornendo agevolazioni alla transizione energetica delle imprese, piuttosto che attenuando il segnale fornito dal necessario cambiamento dei prezzi relativi". (Rin)