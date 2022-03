Palermo: rapina ai danni di un bar, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Bagheria, in provincia di Palermo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 18enne, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di una rapina a mano armata in concorso con altre 2 persone, non ancora identificate, ai danni di un bar di Bagheria, nel mese di novembre scorso. Secondo gli inquirenti, 3 persone armate e col volto coperto avrebbero colpito alla testa con il calcio di una pistola la cassiera dell'esercizio commerciale, rubando l'incasso della serata, che ammontava a circa mille euro. Successivamente, i responsabili si sarebbero dileguati a bordo di un'auto risultata rubata. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Termini Imerese (Pa). (Ren)