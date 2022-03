Francia: governo, ad oggi 15 mila profughi dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'attacco russo sono arrivati in Francia 15 mila profughi provenienti dall'Ucraina. Lo ha detto la ministra francese delegata alla Cittadinanza, Marlene Schiappa, parlando all'emittente radiofonica "Europe 1". Queste persone non sono dei "rifugiati", ha detto Schiappa, spiegando che per ottenere questo statuto sono necessari diversi mesi. "Abbiamo creato sotto l'impulso della Francia uno statuto europeo di protezione temporanea che si applica immediatamente", ha affermato la ministra, ricordando che "è la prima volta" che un simile dispositivo viene applicato. (Frp)