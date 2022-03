Imprese: con "Smart international tour" Intesa Sanpaolo e Sace promuovono sviluppo all'estero di Pmi Milano e Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rivolge alle Pmi della direzione regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo la seconda tappa di “Smart international tour”, il progetto avviato nel 2020 dal primo gruppo bancario italiano dedicato all’internazionalizzazione, che sempre più aziende riconoscono quale leva determinante per la crescita, lo sviluppo e la competitività del proprio business, anche alla luce delle opportunità offerte dal Pnrr. Con oltre mille Pmi partecipanti alle due precedenti edizioni, quest’anno “Smart international tour” prevede il coinvolgimento di altre 500 aziende e si svolgerà in collaborazione con Sace, la società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale nonché partner di riferimento per le aziende italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. L’incontro odierno è dedicato agli Eau e al Qatar: in particolare, si approfondiranno le prospettive di sviluppo e le soluzioni assicurativo-finanziarie a supporto dell’internazionalizzazione, le specificità del mercato degli Eau e del Qatar e i principali temi di interesse per le imprese italiane, attraverso i contributi di Sace, delle filiali Intesa Sanpaolo di Dubai e Abu Dhabi. Saranno inoltre presentati i servizi e gli strumenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo per fornire alle imprese un sostegno concreto per il loro rilancio internazionale, anche attraverso il network degli specialisti dedicati. (segue) (Com)