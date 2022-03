Imprese: con "Smart international tour" Intesa Sanpaolo e Sace promuovono sviluppo all'estero di Pmi Milano e Monza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Anna Roscio, executive director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, dichiara: “La vocazione all’export e lo sviluppo sui mercati esteri fa parte del dna delle pmi italiane e Intesa Sanpaolo intende continuare ad affiancare i loro progetti, anche in un contesto in rapido mutamento. Grazie a Sace, contribuiremo a illustrare nuove opportunità e potenziali vie per la crescita sostenibile delle Pmi, anche alla luce delle opportunità del Pnrr e delle nuove esigenze delle imprese legate ai cambiamenti di scenario cui stiamo assistendo”. “Siamo orgogliosi di contribuire a questa iniziativa - ha sottolineato Mariangela Siciliano head of education di Sace - che si inserisce a pieno nel nostro percorso di accompagnamento alle Pmi che si affacciano per la prima volta sui mercati internazionali o che desiderano rafforzare la loro competitività all’estero. Da sempre, infatti, la nostra vocazione è offrire un sostegno alle imprese che hanno bisogno di strumenti efficaci e di un supporto concreto sia in Italia sia nei Paesi target per l’export italiano. Insieme a Intesa Sanpaolo metteremo a disposizione delle aziende interessate il nostro know how sui mercati focus di questo ciclo di webinar e sulle opportunità offerte dal Pnrr”. (Com)