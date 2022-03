Decreto Sostegni: Bernini (FI), riapertura termini rottamazione impegno rispettato per imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Con la riapertura dei termini per il pagamento delle rate scadute della rottamazione ter e del saldoe stralcio diamo un'ulteriore boccata d'ossigeno a imprese e famiglie. Si avvertono già gli scricchiolii alla ripresa economica causati dall'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, nonché da ingiustificate speculazioni su altri beni quale conseguenza della guerra in Ucraina che fanno lievitare il carrello della spesa. A fronte di questa nuova situazione di emergenza, era doveroso per noi insistere affinché almeno il governo rinviasse ulteriormente il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, una soluzione temporanea ma efficace per sopperire alla carenza di liquidità. Un punto fermo di Forza Italia, un impegno che avevamo politicamente preso in sostegno di chi ancora oggi sta con fatica cercando di risalire la china e che con determinazione abbiamo portato all'attenzione di tutti i gruppi di maggioranza affinché questa misura venisse sostenuta e approvata". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Rin)