Pa: Bankitalia, a gennaio debito amministrazioni pubbliche sale a 2.713 miliardi

- Nel mese di gennaio il debito delle amministrazioni pubbliche è risultato pari a 2.713,9 miliardi, con un incremento di 35,5 rispetto a dicembre che riflette le maggiori disponibilità liquide del Tesoro (36,3 miliardi, a 83,8) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,1 miliardi). È quanto si legge nell’ultima pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito” diffusa dalla Banca d’Italia. L'avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche ha invece ridotto il debito per 1,8 miliardi. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, si legge in una nota, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 34,7 miliardi e quello delle amministrazioni locali di 800 milioni. Il debito degli enti di previdenza è rimasto stabile. A gennaio, la quota del debito delle amministrazioni pubbliche detenuta dalla Banca d'Italia è risultata pari al 25,4 per cento (25,3 per cento a dicembre). La vita media residua del debito è rimasta stabile rispetto a dicembre, a 7,6 anni. Sempre a gennaio, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 39,8 miliardi, in aumento dell'8,6 per cento (3,2 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2021. (Rin)