Energia: Conte, tassare extraprofitti

- Per far fronte al caro energia, “serve un meccanismo traslativo fondato sulla solidarietà, che non andrebbe a colpire i profitti, ma gli extraprofitti generati in un periodo particolare, ovvero le speculazioni che ci sono state". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al convegno in Senato “Transizione energetica: proposte e strumenti per rilanciare il comparto produttivo”. Vi sono poi i “proventi delle aste di Co2” e “si può ragionare anche sulla rimodulazione delle accise, anche se - ha aggiunto - si tratterebbe di un intervento troppo limitato”. Conte ha parlato poi di “strumenti che potremmo dosare per piccole e medie imprese, come il superbonus energia con credito d’imposta all’80 per cento, l’energia rinnovabile a prezzo fisso, l’aumento delle detrazioni sul sistema fotovoltaico, nuovi sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici già esistenti”. Il Movimento cinque stelle sta inoltre “spingendo per le comunità energetiche”, ha sottolineato. (Rin)