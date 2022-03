Viabilità: chiusure notturne il 16 e 17 marzo sulla Milano Serravalle dell’Area Assago Ovest e svincolo A1-A50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. comunica tramite nota che, per lavori di realizzazione di due nuovi portali a messaggio variabile, dalle ore 22 di Giovedì 17 Marzo alle ore 6 di Venerdì 18 Marzo 2022, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Assago Ovest dalla sola carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Muggiano Ovest o la successiva Area di Servizio San Giuliano Ovest, presenti sulla medesima tratta e direzione. Inoltre, per lavori in competenza Aspi 2° Tronco di Milano, dalle ore 22 di Mercoledì 16 Marzo alle 5 di Giovedì 17 Marzo 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A1-A50 in entrata da Milano / A51 Tangenziale Est per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria con uscita consigliata allo svincolo San Giuliano Milanese dell’Autostrada A1, per il successivo ingresso in A50 allo svincolo S.S.412 Val Tidone.(Com)