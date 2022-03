Decreto Ucraina: Calenda, mandare armi "in chiaro" fornisce possibilità propaganda Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Parlamento si voterà "nuovamente per l’invio di armi in Ucraina. Ovviamente sosterremo il governo", scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "Vorrei però far notare che queste cose si sono sempre fatte in silenzio e attraverso i servizi. Non di rado usando triangolazioni con Paesi terzi per evitare escalation. Mandare armi 'in chiaro' fornisce inoltre una straordinaria possibilità di propaganda per Putin", osserva. (Rin)