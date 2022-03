Lavoro: Invidia (M5s) su stage, lavoriamo per voto in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle lavora per un cambio di rotta in materia di tirocini. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5s in commissione Lavoro alla Camera, Niccolò Invidia. "Oggi in Italia - prosegue - l'istituto del tirocinio non è considerato lavoro e, come conseguenza, è tollerata ogni forma di abuso e sfruttamento”. “Noi non lo accettiamo”, aggiunge. “La mia proposta e quella di Manuel Tuzi intendono rendere il tirocinio uno strumento realmente utile tanto per i ragazzi quanto per i datori di lavoro, realizzando una strategia win-win. Nel testo unificato di prossima stesura - spiega - devono essere inseriti diversi elementi: la corresponsione di un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio, il riconoscimento per il computo degli anni ai fini pensionistici, la valorizzazione del ruolo del tutor aziendale, la previsione di un quantitativo di ore obbligatorie da dedicare a corsi di formazione tecnica su piattaforme digitali”. “Speriamo che il testo stesso venga approvato nel più breve tempo possibile, garantendo alla ‘Generazione z’ maggiori possibilità di un’assunzione che per ora resta un miraggio. Lavoriamo con tutte le forze politiche per raggiungere questo importante obiettivo", conclude. (Rin)