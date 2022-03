Ambiente: Anbi Campania, permane fase di siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, nella giornata di ieri si registrano - rispetto al 7 marzo scorso – 23 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme a 3 incrementi e 3 invarianze. I valori delle foci sono stati condizionati da marea calante a circa un’ora dal picco di bassa e mare quasi calmo. Rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi Sele, Sarno e Volturno sono in diminuzione, mentre si presenta una terza lieve ripresa consecutiva del Garigliano. Rispetto al quadriennio precedente, su Garigliano, Volturno e Sele si apprezzano in questa giornata 8 stazioni idrometriche su otto con valori inferiori alle medie del periodo di riferimento, e con differenziali negativi piuttosto elevati per Garigliano e Volturno: la regione permane ancora in una fase di siccità. Il parziale innevamento dei rilievi dovrebbe però nelle prossime settimane assicurare un flusso maggiore d’acqua diretto sia alle falde che ai corsi d’acqua. Si segnalano in ulteriore lieve ripresa i volumi dei bacini del Cilento ed in aumento il lago di Conza della Campania. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza - dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia. (Ren)