Imprese: Factorit, bilancio 2021 chiuso con utile netto più che raddoppiato a 16,16 milioni di euro

- Il consiglio di amministrazione di Factorit, società del Gruppo Banca popolare di Sondrio, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, chiuso con un utile netto pari a 16,16 milioni di euro (in aumento del 102,96 per cento rispetto al 2020). Stando al relativo comunicato stampa, al 31 dicembre la società registra crediti acquistati per 15,3 miliardi di euro, in aumento del 28,4 per cento su base annuale. L’andamento dei primi mesi del 2022, si legge in una nota, conferma il “positivo trend dei volumi evidenziato nello scorso anno: l’assenza di esposizioni commerciali verso il mercato russo e ucraino e una rapida rotazione dei crediti, inferiore a 90 giorni nel 2021, rappresentano ulteriori elementi di forza per affrontare l’attuale contesto economico caratterizzato da forti tensioni geopolitiche”. (Com)