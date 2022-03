Ue: Corte giustizia, lecita pubblicazione informazione privilegiata per permettere svolgimento attività giornalistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunicazione, da parte di un giornalista, di un’informazione privilegiata riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo che riporta voci di mercato concernenti società quotate in borsa è lecita quando è necessaria per permettere lo svolgimento di un’attività giornalistica e rispetta il principio di proporzionalità. Lo riferisce la Corte di giustizia dell'Unione europea in una nota, motivando una recente sentenza. "Un giornalista ha pubblicato, sul sito Internet del 'Daily Mail', due articoli che riportavano voci riguardanti il deposito di offerte pubbliche di acquisto sui titoli Hermès (da parte di LVMH) e Maurel & Prom. I prezzi indicati superavano ampiamente le quotazioni di tali titoli su Euronext. Questa pubblicazione ha fatto aumentare notevolmente le quotazioni di tali titoli. Poco prima della pubblicazione degli articoli, alcuni ordini di acquisto sui titoli in questione sono stati trasmessi da alcuni residenti britannici, che li hanno venduti a pubblicazione avvenuta. Al giornalista è stata inflitta, dall’Autorité des marchés financiers (l‘autorità francese di vigilanza dei mercati finanziari-Amf), una sanzione pecuniaria di importo pari a 40 mila euro per il fatto che egli avrebbe comunicato l‘imminente pubblicazione dei suoi articoli a detti residenti britannici, trasmettendo loro in tal modo 'informazioni privilegiate'. Investita di un ricorso di annullamento avverso tale decisione, la Cour d’appel de Paris (Corte d‘appello di Parigi) ha interrogato la Corte di giustizia, in via pregiudiziale, in merito all‘interpretazione delle disposizioni del diritto dell‘Unione relative all‘abuso di informazioni privilegiate. In primo luogo, essa desidera sapere se un‘informazione vertente sull‘imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato possa essere considerata un‘informazione privilegiata, soggetta al divieto di comunicazione riguardante informazioni siffatte", si legge nella sentenza. (segue) (Beb)