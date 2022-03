Ue: Corte giustizia, lecita pubblicazione informazione privilegiata per permettere svolgimento attività giornalistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, "essa interroga la Corte riguardo alle eccezioni a detto divieto nel contesto specifico dell‘attività giornalistica. Secondo la Corte di giustizia, un’informazione riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari può costituire un’informazione avente «carattere preciso» e, quindi, rientrare nella nozione di 'informazione privilegiata' quando essa, in particolare, menziona il prezzo al quale verranno acquistati i titoli, il nome del giornalista che ha firmato l‘articolo nonché dell‘organo di stampa che ne ha garantito la pubblicazione. La comunicazione di informazioni privilegiate ai fini dell’attività giornalistica può essere giustificata, in forza del diritto dell’Unione, a titolo della libertà di stampa e della libertà di espressione. L’attività giornalistica può includere i lavori di inchiesta preparatori alla pubblicazione, effettuati da un giornalista al fine di verificare la veridicità delle voci. Tuttavia, la comunicazione di un’informazione privilegiata da parte di un giornalista è lecita solo quando debba considerarsi necessaria all’esercizio della sua professione e conforme al principio di proporzionalità. Pertanto, il giudice nazionale deve esaminare le seguenti questioni: da un lato, era necessario, per il giornalista che cercava di verificare la veridicità di una voce di mercato, comunicare a un terzo, oltre al tenore di tale voce, il fatto che un articolo contenente tale voce era di imminente pubblicazione? Dall’altro, un’eventuale restrizione della libertà di stampa, che conseguirebbe al divieto di una comunicazione siffatta, sarebbe eccessiva, tenuto conto del suo effetto potenzialmente deterrente per l’esercizio dell’attività giornalistica nonché delle norme e dei codici che i giornalisti devono osservare, rispetto al danno che una divulgazione del genere rischia di arrecare non solo agli interessi privati di determinati investitori ma anche all’integrità dei mercati finanziari?", si conclude la sentenza (Beb)