Polonia: aviazione ucraina, un drone russo ha sorvolato il Paese

- Un drone russo Forpost ha sorvolato il territorio della Polonia. E’ quanto afferma il comando delle forze aeree dell’Ucraina via Telegram. Il velivolo avrebbe scattato fotografie della base militare distrutta vicino a Lviv domenica scorsa. Il mezzo sarebbe poi sconfinato brevemente nei cieli della Polonia e infine tornato in Ucraina, dove è stato abbattuto. Attualmente le forze armate ucraine stanno cercando i resti del drone. Interrogato sulla faccenda, il portavoce del premier polacco Mateusz Morawiecki ha dichiarato oggi che che per ora si tratta di “un’informazione dai media”, che le forze armate polacche “non confermano”. (Kiu)