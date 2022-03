Decreto Sostegni: Carfagna, superato stallo su Giochi del Mediterraneo, saranno occasione di sport e amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Giochi del Mediterraneo del 2026 a Taranto "si faranno, con un adeguato finanziamento: saranno come sempre un grande evento di sport ma anche una grande occasione di amicizia e relazioni tra i 26 Paesi partecipanti. Ringrazio i colleghi della commissione Bilancio del Senato che hanno votato l’emendamento che ha reso possibile la copertura finanziaria dei Giochi con 150 milioni del Fondo sviluppo e coesione. Abbiamo posto rimedio, utilizzando le competenze del mio ministero, a un problematico stallo che vedeva l’appuntamento del 2026 definito ma non finanziato". Lo afferma la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna in merito all’approvazione dell’emendamento al decreto Sostegni che consentirà l’avvio degli interventi necessari all’organizzazione dei Giochi. "In attesa dell’intervento dello Stato attraverso il bilancio ordinario, abbiamo lavorato per consentire la partenza della macchina che arricchirà Taranto, Bari, Brindisi e Lecce di nuovi impianti e infrastrutture. Il mio auspicio è che fra quattro anni questi Giochi, che coincidono con la conclusione del ciclo del Pnrr, possano segnare il debutto di un nuovo Sud: più collegato, più ricco, più forte nell’istruzione e nella ricerca, più vicino agli standard europei per servizi e sostegno alle fragilità. Un Sud sul podio, che sarà bello festeggiare insieme ai nostri campioni", conclude Carfagna. (Rin)