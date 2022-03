Tlc: la fibra ultraveloce di Open Fiber connette Brugherio, siglata convenzione con il comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete a banda ultra larga di Open Fiber si estende anche a Brugherio, comune della provincia Monza Brianza, che potrà così beneficiare di servizi innovativi e di ultima generazione. La società guidata da Mario Rossetti, riferisce una nota, investirà nella città quattro milioni di euro per collegare, attraverso un’infrastruttura in modalità Ftth (Fiber to the home), fino a 11 mila mila unità immobiliari. Sono già in corso le attività di progettazione per la posa dell’infrastruttura nell’area cittadina e nel comune verrà installato anche il Pop (Point of presence), ossia la centrale che accenderà la rete di tutto il territorio urbano. La posa della infrastruttura sarà eseguita, ove possibile, mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, mentre gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale. La copertura della città di Brugherio, prosegue la nota, rafforza maggiormente il ruolo di Open Fiber in Lombardia e, nello specifico, la società ha già investito circa 500 milioni di euro per un totale di quasi 1,5 milioni di unità immobiliari già collegate alla rete in fibra ottica nelle maggiori città lombarde. (segue) (Com)