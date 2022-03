Tlc: la fibra ultraveloce di Open Fiber connette Brugherio, siglata convenzione con il comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la convenzione tra comune e Open Fiber si aggiunge un fondamentale tassello nel percorso di innovazione che si sta realizzando in città, anche in termini di digitalizzazione e nuove opportunità per velocizzare pratiche e accedere a servizi: con questa collaborazione cittadini, imprese e associazioni potranno disporre di una rete che ci fa diventare un comune in grado di offrire e ricevere servizi nuovi e più moderni”, ha commentato Marco Troiano, sindaco del comune di Brugherio. “Questo progetto di infrastruttura in fibra ottica, che garantisce una velocità fino a 10 gigabit al secondo, permetterà ai cittadini di disporre di una rete a prova di futuro: ci troviamo in un importante parte del territorio lombardo dove la rete a banda ultra larga di Open Fiber abiliterà tutti i cittadini ad utilizzare servizi oramai indispensabili in questa era digitalizzata, quali lo smart working, la didattica a distanza, ma anche il cloud computing, lo streaming online e il 4K, esponenzialmente cresciuti in questi mesi di pandemia, garantendo una connessione sicura e a bassa latenza”, ha aggiunto Antonio Chiesa, regional manager di Open Fiber per la Lombardia. (Com)