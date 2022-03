© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri ho fatto chiamare i presidenti dei gruppi parlamentari per sconsigliare viaggi in Ucraina, e chiedo di non partecipare, è il mio consiglio. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ai cronisti arrivando a un convegno sull'alimentazione, riferendosi all'ipotesi che una delegazione parlamentare italiana possa recarsi in terra ucraina.(Rin)