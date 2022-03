Ucraina: Di Maio, Italia vuole aiutare Moldova "in modo strutturato" in gestione profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole “aiutare in modo strutturato” la Moldova ad affrontare la gestione del flusso di profughi provenienti dall’Ucraina: per questo motivo ha stanziato attraverso il Fondo migrazioni della Farnesina abbiamo sviluppato un progetto da 10 milioni di euro, in collaborazione con l’Unhcr, incentrato sui bisogni dei rifugiati più vulnerabili. Lo ha annunciato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, a Chisinau durante alcune dichiarazioni alla stampa congiunta con l’omologo moldavo, Nicu Popescu. “Il progetto si focalizza sul potenziamento del sistema moldavo di asilo, sulla formazione degli operatori locali e sul miglioramento delle capacità di assistenza e registrazione alle frontiere. L'Italia ha messo insieme sostanziali pacchetti di aiuti per le autorità ucraine: 110 milioni di euro come sostegno generale per il bilancio ucraino, 25 milioni di euro per sostenere le operazioni di soccorso immediato delle agenzie delle Nazioni Unite e di questi, 10 milioni sono destinati a mitigare l'impatto regionale del flusso di migranti dai Paesi vicini, inclusa la Moldova”, ha detto Di Maio. (Rob)