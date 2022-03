Sardegna: la denuncia di Ance, imprese edili costrette a chiudere cantieri per il caro prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I materiali scarseggiano e gli impianti di produzione stanno chiudendo, servono misure urgenti per calmierare i prezzi e compensare i maggiori costi che le imprese stanno sostenendo, altrimenti i cantieri, compresi quelli del Pnrr, si fermeranno, anche per mancanza di materie prime. E' questo l'appello che l'Ance, l'associazione costruttori della Sardegna meridionale ha lanciato in seguito al peggioramento delle condizioni del mercato delle costruzioni delle ultime settimane. “Impossibile per il comparto sostenere tale situazione – ga spiegato il presidente Renato Vargiu - La situazione è fuori controllo, con prezzi alle stelle e materiali introvabili. E’ una emergenza che le misure governative fino ad ora varate non possono contenere e le nostre aziende meritano risposte concrete e immediate”. (segue) (Rsc)