Sardegna: la denuncia di Ance, imprese edili costrette a chiudere cantieri per il caro prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione dei costruttori edili denuncia il fatto che “i prezzi dei materiali di costruzione, che già erano praticamente raddoppiati nell’ultimo anno, negli ultimi giorni sono ulteriormente aumentati in maniera abnorme. In particolare, risultano ormai praticamente irreperibili, se non a costi insostenibili, il bitume, l’acciaio e l’alluminio e tanti altri ancora. A peggiorare ulteriormente le cose il macroscopico rialzo di gas e carburante che sta mettendo in ulteriore difficoltà i trasporti e la gestione delle consegne. .Se non si interviene le imprese saranno costrette a fermarsi e chiudere i cantieri. E anzi molti, loro malgrado li stanno già chiudendo e non certo per cause a loro imputabili”. Per oggi, informa Renato Vargiu, è convocata in via d’urgenza una riunione straordinaria della Consulta di tutti i presidenti Ance per valutare quali iniziative adottare a fronte dell’aggravarsi della situazione nel corso degli ultimi giorni. (Rsc)