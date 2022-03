Libia: continua la chiusura dello spazio aereo ai voli nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli orari dei voli degli aeroporti di Mitiga e Benina in Libia hanno mostrato che lo spazio aereo continua ad essere chiuso ai voli nazionali libici per il decimo giorno consecutivo. Lo ha riferito il portale d'informazione "Al Wasat", precisando che l'orario dei voli in partenza dall'aeroporto internazionale di Benina nella giornata odierna prevede quattro voli diretti verso l’estero, due per l'Egitto e due per la Tunisia, e non ci sono voli nazionali. Lo stesso vale per il programma dei voli attraverso l'aeroporto internazionale di Mitiga con 13 voli diretti all’estero e sulle piste situate nei pressi dei giacimenti petroliferi, senza alcun volo verso la Libia orientale. Sui social media, la popolazione libica continua a criticare la mossa di chiudere lo spazio aereo tra l'est e l'ovest del Paese, che alcuni considerano una decisione politica. Nel frattempo non è stato rilasciato alcun commento ufficiale, soprattutto da parte dell'Autorità per l'aviazione civile e dell'Autorità aeroportuale, in merito alla sospensione dei voli tra la Libia orientale e quella occidentale. (Lit)