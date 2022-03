Imprese: Generali, Cda delibera aumento capitale per piano incentivazione lungo termine 2019-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Generali, riunitosi per approvare il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, ha deliberato un aumento di capitale pari a 5.524.562 euro, in attuazione del piano di incentivazione di lungo termine 2019-2021, dopo aver accertato il verificarsi delle condizioni poste alla base dello stesso. Il board, si legge in una nota, ha inoltre deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea la proposta del piano di incentivazione di lungo termine 2022-2024, sostenuto da un programma di buyback a servizio del piano. Il Cda ha infine deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea la proposta del nuovo piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo, ai sensi del quale verrà attribuita la possibilità di acquistare a condizioni agevolate azioni ordinarie della società rinvenienti da un programma di buyback a servizio del piano. (Com)