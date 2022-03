Ucraina: Stato maggiore, truppe russe hanno perso 13.500 militari, 81 aerei e 95 elicotteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite totali in combattimento dell'esercito russo dal 24 febbraio ad oggi sono state di circa 13.500 militari ed inoltre sono stati abbattuti 81 aerei e 95 elicotteri. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. Le truppe russe avrebbero perso anche 404 carri armati, 1.279 veicoli corazzati da combattimento, 150 sistemi di artiglieria, 64 missili da tiro al volo, 36 sistemi di difesa aerea, 640 unità di veicoli, 60 serbatoi di carburante, tre barche e nove droni. "I dati sono in via di aggiornamento, il calcolo è complicato dall'elevata intensità delle ostilità", ha spiegato lo Stato maggiore ucraino. (Kiu)