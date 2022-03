Infrastrutture: Colombia, a spagnola Comsa contratto da 100 milioni euro per tunnel ad Antioquia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola di infrastrutture ed ingegneria industriale Comsa si è aggiudicata un contratto da circa 100 milioni di euro per l'equipaggiamento del tunnel "Tokio" (che sarà il più grande di tutta l'America Latina) nel dipartimento di Antioquia in Colombia. Comsa, in consorzio con le aziende locali Disico e G&C, fornirà, installerà, configurerà e fornirà supporto operativo per le apparecchiature elettromeccaniche nel tunnel. L'infrastruttura, con una lunghezza di 9,8 chilometri, è integrata in un tracciato con altre 16 gallerie di lunghezza minore. Lo sforzo finanziario è condiviso dalla città di Medellín, dal governo di Antioquia e dal governo nazionale. Tra le imprese di costruzione c'è la società spagnola Fcc. L'obiettivo del progetto è quello di collegare le città dell'interno del paese, come Medellin, con il Golfo di Uraba e i nuovi porti in costruzione. Il lavoro di Comsa cercherà di garantire la sicurezza del traffico e comprende l'installazione di sistemi di ventilazione, protezione antincendio, illuminazione, controllo e sistemi di trasporto intelligenti. La Colombia è uno dei principali mercati di Comsa, le cui entrate nel 2020 hanno sfiorato i 780 milioni. (Spm)