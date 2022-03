Libia: ambasciatore Usa discute al Cairo situazione nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense e inviato speciale in Libia, Richard Norland si è recato in visita al Cairo ieri per incontrare alti funzionari egiziani e discutere la situazione in Libia. Lo ha reso noto l'ambasciata Usa in un messaggio sul suo profilo Twitter. Nella nota, la rappresentanza di Washington ha affermato che Norland discuterà anche con i funzionari egiziani su come l'Egitto e gli Stati Uniti, in quanto partner, possano collaborare con tutte le parti per sostenere le aspirazioni dei libici di tenere le elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile. (Lit)