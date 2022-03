Ucraina: Di Maio, si lavora per ottenere cessate il fuoco localizzati e consentire evacuazione civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo su cui la comunità internazionale sta lavorando a breve termine e realisticamente in merito al conflitto in Ucraina è puntare a dei cessate il fuoco localizzati per favorire l’evacuazione dei civili. Lo ha annunciato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, a Chisinau durante alcune dichiarazioni espresse nella conferenza stampa congiunta con l’omologo moldavo, Nicu Popescu. “Insistiamo sul canale della diplomazia che non abbiamo mai voluto interrompere, nella convinzione che non esistono alternative a una soluzione diplomatica”, ha detto Di Maio.(Rob)