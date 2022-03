Moldova-Italia: Di Maio, grati a Chisinau per aiuto in evacuazione nostra ambasciata a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L’Italia ringrazia la Moldova, non solo per lo “sforzo eccezionale” che sta compiendo per aiutare i cittadini ucraini in fuga dalla guerra, ma anche per aver collaborato con l’ambasciata a Kiev e aver facilitato le procedure di evacuazione. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, a Chisinau durante alcune dichiarazioni espresse nella conferenza stampa congiunta con l’omologo moldavo, Nicu Popescu. “Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i nostri due Paesi, relazioni che sono eccellenti siano in ambito economico, sia politico”, ha detto Di Maio. “Vogliamo ulteriormente rafforzarle, condividiamo la necessità di rafforzare il dialogo bilaterale ed è per questo motivo che ho invitato il ministro Popescu a effettuare una visita in Italia entro la fine di quest’anno”, ha aggiunto. “Con il ministro abbiamo parlato delle legittime aspirazioni della Moldova di entrare nell’Unione europea, che noi appoggiamo”, ha proseguito Di Maio, secondo cui in attesa delle valutazioni delle istituzioni europee sulla domanda d’adesione, l’Italia intende sostenere l’avvicinamento di Chisinau all’Ue “promuovendo l’attuazione dell’accordo di associazione, favorendo una maggiore associazione politica e una più stretta cooperazione economica fra la Moldova e l’Ue”. (Rob)