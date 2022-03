Ucraina: vicepremier Vereshchuk, oggi concordati nove corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati concordati nove corridoi umanitari tra Ucraina e Russia nella giornata odierna, per consentire l'evacuazione dei civili. Lo ha affermato questa mattina la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk, in un videomessaggio. Inoltre un convoglio umanitario sarà inviato da Berdyansk a Mariupol, per consegnare decine di tonnellate di acqua, medicinali e cibo ai residenti di questa città. Uno dei corridoi umanitari sarà aperto proprio da Mariupol a Zaporozhzhia, per consentire a donne, bambini e "tutti coloro che ne hanno bisogno" di lasciare la città sul Mar D'Azov. (Kiu)